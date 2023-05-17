ABD Dışişleri Bakanlığı, Nijerya'da ABD konvoyuna yönelik saldırıları kınadı.

Nijerya'nın güneydoğusundaki Anambra eyaletinde ABD diplomatik konvoyuna silahlı kişiler tarafından düzenlenen saldırı sonucu 4 kişinin hayatının kaybetmesinin ardından ABD'den kınama mesajı geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, saldırının en güçlü şekilde kınandığı ve sorumluları adalete teslim etmek için Nijerya kolluk kuvvetleri ile yakın bir şekilde çalışılacağı kaydedildi. Saldırının nedeninin henüz bilinmediği belirtilen açıklamada, kaçırılan kişilerin hemen bulunması için mümkün olan her şeyin yapılacağı bildirildi.

Konvoyda ABD'nin Nijerya Misyonundan 5 çalışan ve Nijerya polisinden dört kişi olduğu ifade edilen açıklamada, konvoyun Anambra'da ABD tarafından finanse edilen bir sel müdahale projesini ziyaret etmek üzere yolda olduğu aktarıldı.

Saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dilenen açıklamada, ABD'nin Nijerya halkına şiddet ve güvensizliğe karşı mücadelede yardımcı olma taahhüdü verdiği aktarıldı.

Ne olmuştu?

Nijerya'nın güneydoğusundaki Anambra eyaletinde ABD diplomatik konvoyuna silahlı kişiler tarafından saldırı düzenlenmiş, saldırı sonucunda 4 kişinin hayatını kaybettiği ve 3 kişinin ise kaçırıldığı açıklanmıştı. Saldırı anında hiçbir ABD vatandaşının bulunmadığı ifade edilmişti. - WASHINGTON