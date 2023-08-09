ABD Dışişleri Bakanlığı, Nijer'deki Darbe Sonrası Devlet Başkanı Bazum'un Durumundan Endişe Duyduğunu Açıkladı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Nijer'de 26 Temmuz'da gerçekleşen darbenin ardından ev hapsinde tutulan Devlet Başkanı Muhammed Bazum ve ailesinin sağlık ve güvenliği konusunda büyük endişe duyduklarını açıkladı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, Bazum'un kötü koşullarda ev hapsinde tutulduğu haberleri hakkında yorum yapmaktan kaçındı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, 26 Temmuz'da darbe yapılan Nijer'in ev hapsindeki Devlet Başkanı Muhammed Bazum ve ailesinin sağlığı ile güvenliğinden "büyük endişe" duyduklarını açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını cevapladı.

Miller, Bazum için "Sağlığı, kendisi ve ailesinin kişisel güvenliği konusunda büyük endişe duyuyoruz. Zaman geçtikçe, tecrit altında tutulduğu için bu, artan bir endişe yaratan bir duruma dönüşüyor." dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın yaptığı tüm görüşmelerde Bazum'un güvenliğini sorduğunu söyleyen Miller, cumhurbaşkanının kötü koşullarda ev hapsinde tutulduğuna dair haberler hakkında yorum yapmaktan kaçındı.

Sözcü Miller, temmuz sonundan bu yana vekaleten Dışişleri Bakan Yardımcılığı görevini yürüten ve aynı zamanda Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşarı olan Victoria Nuland'ın, 7 Ağustos'ta habersiz bir ziyarette Bazum'u şahsen görmek istemesinin bir nedeninin de sağlık kaygıları olduğunu kaydetti.

Nijer'deki darbe

Nijer'de Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum, 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulmuş ve o akşam asker yönetime el koyduğunu duyurmuştu.

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Abdurrahmane Tchiani, 28 Temmuz'da Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP) isimli cuntanın liderliğini üstlenmiş ve geçiş hükümetinin başına geçmişti.???????