ABD Dışişleri Bakanlığı Nijer'deki Darbe Girişimini Kınadı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Nijer'de Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca yapılan darbe girişimini kınayarak, Cumhurbaşkanı Mohamed Bazoum'u desteklediklerini bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, günlük basın toplantısında, gazetecilerin sorularını cevapladı.

Patel, Nijer'deki gelişmelerden "derin endişe" duyduklarını belirterek, "Demokratik yollarla seçilmiş Cumhurbaşkanı Bazoum'ı güçlü bir şekilde destekliyoruz. İktidarı zorla ele geçirme ve anayasal düzeni bozmaya yönelik her türlü çabayı en güçlü şekilde kınıyoruz." ifadesini kullandı.

Ülkedeki askeri hareketliliği yakından takip ettiklerini vurgulayan Patel, "Nijer'deki vatandaşlarımızı uyardık." dedi.

Ülkedeki ABD Büyükelçiliğinin, tüm resmi personel ve aile üyeleri için "tam bir sorumluluk içinde hareket ettiği" bilgisini paylaşan Patel, "Ancak bu olaylar gelişmeye devam ediyor. Bu nedenle vatandaşlarımıza, bir sonraki duyuruya kadar gereksiz hareketlerini sınırlamalarını ve tehlikeli bölgelerden uzak durmalarını da açıkça tavsiye ettik." ifadesini kullandı.

Nijer'de Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'na bağlı unsurlar, sabah saatlerinde darbe girişiminde bulunmuş ve Cumhurbaşkanı Bazoum'u Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda alıkoymuştu.