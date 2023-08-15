ABD Dışişleri Bakanlığı, Nijer'deki Askeri Yönetimin Cumhurbaşkanı Bazum'u Yargılamasına İlişkin Endişelerini Dile Getirdi

ABD Dışişleri Bakanlığı, Nijer'deki askeri yönetimin, görevden uzaklaştırdığı Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum'un 'vatana ihanetten yargılayacağı' haberiyle 'umutsuzluğa düştüklerini' belirtti. Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, bu durumun krizin barışçıl çözümüne katkıda bulunmayacağını ifade etti.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Nijer'deki askeri yönetimin, görevden uzaklaştırdığı Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum'un "vatana ihanetten yargılayacağı" haberiyle "umutsuzluğa düştüklerini" belirtti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını cevapladı.

Patel, "Başkan Bazoum'un haksız yere tutuklanmasının bir adım daha ileri gittiğine dair haberler bizi inanılmaz derecede umutsuzluğa düşürdü." dedi.

Yargılama kararının "bu krizin barışçıl çözümüne katkıda bulunmayacağını" belirten Patel, "Bu eylem tamamen mesnetsiz, haksız ve samimiyetsizdir." ifadesini kullandı.

Sözcü Yardımcısı, Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğunun (ECOWAS) Nijer'deki duruma askeri müdahalesi sorusuna ise bunun "son çare olması gerektiği" konusunda ABD'nin ECOWAS ile hemfikir olduğunu ifade etti.

Patel ayrıca, ABD'nin Afrika birliğinin bu süreçte ortaya koyduğu liderlikten duyduğu memnuniyeti dile getirirken, ECOWAS ile krizin çözümü için çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

Öte yandan, Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Matthew Miller, Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Nijerya Devlet Başkanı Bola Tinubu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirerek, Bazum'un serbest bırakılması için "baskıyı sürdürmenin" gereğini vurguladığı bilgisini paylaşmıştı.

Nijer'deki darbe

Nijer'de Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum, 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulmuş ve o akşam asker yönetime el koyduğunu duyurmuştu.

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Abdurrahmane Tchiani, 28 Temmuz'da Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP) isimli cuntanın liderliğini üstlenmiş ve geçiş hükümetinin başına geçmişti.

CNSP, 9 Ağustos'ta Lamine Zeine'yi başbakan olarak atamış, bir gün sonra da asker ve sivillerden oluşan 21 üyeli kabineyi açıklamıştı.

Nijer'de Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP) Sözcüsü Amadou Abdourahmane bir açıklama yaparak, Bazum'un "vatana ihanet" ve "ülke güvenliğini tehlikeye atmak" suçlamasıyla yargılanmasının istendiğini açıklamıştı.