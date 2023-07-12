ABD Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Kore'nin hava sahası ihlal iddialarını reddetti

ABD Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-jong'un ABD Hava Kuvvetlerinin keşif uçuşları sırasında ülkesinin hava sahasını ihlal ettiği yönündeki iddialarının asılsız olduğunu açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-jong'un ABD Hava Kuvvetlerinin keşif uçuşları sırasında ülkesinin hava sahasını ihlal ettiği yönündeki iddialarının "asılsız" olduğunu açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, günlük basın toplantısında, Kuzey Kore'nin iddialarına ilişkin yöneltilen soruyu yanıtladı.

Kim'in, ABD keşif uçağının Kuzey Kore'nin hava sahasını 8 defa ihlal ettiği ve "hava casusluk faaliyeti" yürüttüğü iddialarını "asılsız" ve "hukuksuz" olarak nitelendiren Miller, Pyongyang yönetimini "kışkırtıcı eylemlerden" kaçınmaya çağırdı.

Miller, ABD'nin diplomasiye bağlılığını ve Pyongyang ile önkoşulsuz diyaloğa hazır olduğunu bir kez daha vurgulayarak, "Uluslararası hukuk kapsamında bahsi geçen münhasır ekonomik bölgede, uçuş özgürlüğü bulunduğu için Kuzey Kore'nin iddiaları asılsızdır." ifadesini kullandı.

Kuzey Kore, ABD uçaklarını düşürmekle tehdit etmişti

Kuzey Kore, hava sahasının ihlal edildiğini ileri sürerek, ABD'yi "provokatif faaliyetlerini" durdurmaması durumunda keşif uçaklarını düşürmekle tehdit etmişti.

Kim Yo-jong, konuyla ilgili "ABD yasa dışı ihlallere devam ederse unutulmaz bir uçuş deneyimi yaşayacak." demişti.