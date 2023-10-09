ABD Dışişleri Bakanlığı, Hamas saldırısında 9 ABD vatandaşının yaşamını yitirdiğini teyit ettiğini açıkladı. Bölgede yerleri tespit edilemeyen ABD vatandaşlarının da bulunduğu belirtildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Hamas saldırısında 9 ABD vatandaşının yaşamını yitirdiğini teyit etti

NEW ABD Dışişleri Bakanlığı, Hamas saldırısında 9 ABD vatandaşının yaşamını yitirdiğini teyit ettiklerini bildirdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mathew Miller, konuya ilişkin AA muhabirine yazılı açıklama yaptı.

Hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileklerini ileten Miller, "Durumu yakından takip etmeye devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

Miller, halihazırda 9 ABD vatandaşının yaşamını yitirdiğini teyit edebildiklerini belirtti.

Bölgede yerleri tespit edilemeyen ABD vatandaşlarının da bulunduğunu kaydeden Miller, "İsrailli ortaklarımızla yakından çalışmaya devam ediyoruz." açıklamasını yaptı.

"Aksa Tufanı" saldırısı

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 560 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 900 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

İsrail güçleri 7 Ekim'den bu yana Kudüs ve işgal altındaki Batı Şeria'da da 16 Filistinliyi öldürmüştü.

İsrail basınında, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 800'den fazla İsraillinin hayatını kaybettiği, 2 bin 400 kişinin yaralandığı belirtilmişti.