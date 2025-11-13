ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Karayipler'deki Operasyonlarını Savundu, Gazze'ye Güvenlik Gücü Gönderilmesini Destekledi, Rusya'yı Eleştirdi

(ANKARA) - ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, G7 dışişleri bakanlarıyla toplantının ardından yaptığı açıklamalarda, Washington'un Karayipler'deki askeri operasyonlarını savunarak, "Avrupalılar bize ulusal güvenliğimizi nasıl koruyacağımızı dikte edemez" dedi. "Gazze'ye uluslararası güvenlik gücü gönderilmesini desteklediğini" belirten Rubio, Ukrayna- Rusya savaşına ilişkin "Rusya barışla ilgilenmiyor" ifadelerini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, dün Kanada'nın Niagara bölgesinde düzenlenen G7 dışişleri bakanları toplantısına katıldı. Toplantıda Ukrayna ve Gazze'deki savaşlar görüşüldü. Toplantıda bazı ülkeler Donald Trump yönetiminin, "uyuşturucu taşıdığını" iddia ettiği gemilere yönelik ABD saldırıları konusunda endişelerini dile getirdi.

Fransız Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, saldırıların "uluslararası hukuku ihlal ettiğini ve Fransa'nın bölgedeki toprakları için endişe verici olduğunu" belirtti.

G7 dışişleri bakanları, yaptıkları açıklamalarda, "deniz limanlarını ve rotalarını yasa dışı uyuşturucu kaçakçılığına karşı korumak için ortaklığı güçlendirme" konusundaki ortak taahhütlerini yeniden teyit ettiklerini belirtirken; Latin Amerika açıklarındaki ABD'nin askeri harekatından özel olarak bahsetmedi. ABD ordusu, Karayipler ve Latin Amerika'nın Pasifik kıyılarında uyuşturucu taşıdığı şüphelenilen gemilere şu ana kadar en az 19 saldırı düzenledi ve bu saldırılarda en az 76 kişi hayatını kaybetti.

ABD, kamuoyuna eylemlerini BM Şartı'nın 51'inci maddesi ile uyumlu olarak açıkladı. Bu maddeye göre devletlerin silahlı saldırıya karşı meşru müdafaa amacıyla gerçekleştirdikleri her türlü eylemi derhal Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'ne bildirmeleri gerekiyor.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro ise "Washington'ın, Karayipler'deki gemilere saldırmayı durdurana kadar Kolombiya kamu güvenlik güçlerine ABD istihbarat kurumlarıyla istihbarat paylaşımını askıya almaları" emrini verdi.

"Narko-teröristleri hedef alıyoruz"

Toplantının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada Rubio, G7 toplantısı sırasında kimseyle bu operasyonlar hakkında konuşmadığını söylerken; "'narko-teröristler' olarak adlandırdığı kişileri hedef aldıklarını belirtti ve uyuşturucuların Venezuela üzerinden Avrupa'ya da sevk edildiğini, bu nedenle ABD'nin onları ortadan kaldırdığı için teşekkür edilmesi gerektiğini' kaydetti.

"AB'nin uluslararası hukukun ne olduğunu belirleme yetkisi olduğunu düşünmüyorum"

Rubio, "Avrupa Birliği'nin (AB) uluslararası hukukun ne olduğunu belirleme yetkisi olduğunu düşünmüyorum. Kesinlikle ABD'nin ulusal güvenliğini nasıl koruyacağını belirleme yetkisi de yok" diye konuştu. Rubio, "Karayipler'deki ABD saldırılarının yasallığı" konusunda bazı ABD müttefiklerinin eleştirilerine karşı çıkarak, "Avrupalıların Washington'un ulusal güvenliğini nasıl koruyacağını dikte edemeyeceğini" söyledi.

AB Dış Politika Şefi Kaja Kallas ise yaptığı açıklamada, bu tür saldırıların ancak meşru müdafaa veya BM Güvenlik Konseyi kararıyla haklı gösterilebileceğini kaydetti.

"Gazze'ye uluslararası güvenlik gücü gönderilmesinden umutluyum"

Öte yandan, Gazze'de ateşkesten sonra son gelişmeler ve uluslararası güvenlik gücünün bölgeye gönderilip gönderilmeyeceği konusunda da açıklamalarda bulunan Rubio, "BM Güvenlik Konseyi'nin Gazze'ye uluslararası güvenlik gücü gönderilmesini destekleyen bir kararı kesinleştireceğinden umutlu olduğunu" söyledi.

"Kararın metni konusunda iyi ilerleme kaydettiğimizi düşünüyorum ve umarım çok yakında bu konuda harekete geçeceğiz" diye konuşan Rubio, ABD'nin farklı ülkelerle "buradaki çıkarlarını dengeleme yolları ve bunun güvenlik güçlerinin ötesinde nasıl yapılandırılacağı" konusunda görüşmeler yaptığını dile getirdi.

"Yeniden yapılanmada büyük bir artış görmek istiyorsanız, güvenliğe ihtiyacınız olacak"

ABD Başkan Donald Trump yönetimi, uzun süredir BM'yi eleştirirken; çok sayıda ülke, Gazze'ye asker göndermeden önce Güvenlik Konseyi'nin onayına ihtiyaç duyduklarını belirtmişti.

Uluslararası gücün konuşlandırılmasının hem Filistin topraklarına daha fazla yardımın ulaşmasını sağlamak hem de Hamas'ı kenara itmek için çok önemli olduğunu belirten Rubio, "Sadece insani yardımda değil, yeniden yapılanmada da büyük bir artış görmek istiyorsanız, güvenliğe ihtiyacınız olacak" dedi.

" Rusya'nın istediği Donetsk'in geri kalanı"

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın sona erip ermeyeceği konusundaki son gelişmelere ilişkin bir soru üzerine Rubio, "Onların istediği Donetsk'in geri kalanı. ve tabii ki Ukraynalılar buna razı olmayacaklar" dedi ve Washington'un Rusya'nın şu anda barışa ilgi duymadığı sonucuna vardığını ifade etti.

Ukrayna konusunda ortak sonuç bildirisi

G7 toplantısında Ukrayna Dışişleri Bakanı Andri Sibiha, Ukrayna'nın savaş halinde bir kışa daha girdiğini söyleyerek, Kiev'in müttefiklerinden uzun menzilli füze kapasitesini güçlendirmelerini ve enerji sektörünü desteklemelerini istedi.

G7 dışişleri bakanları, acil ateşkes çağrısını yineledikleri ve "Rusya'ya ekonomik maliyetleri artırıyoruz ve Rusya'nın savaş çabalarına finansal destek sağlayan ülke ve kuruluşlara karşı önlemler araştırıyoruz" dedikleri bir ortak sonuç bildirisi yayınladı.