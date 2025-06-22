ABD Dışişleri Bakanı Rubio: İran'la Görüşmeye Hazırız

ABD Dışişleri Bakanı Rubio: İran'la Görüşmeye Hazırız
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ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran'la görüşmeye hazır olduklarını belirtti ve İran'ın nükleer tesislerine yönelik hava saldırılarının gündemde olduğunu dile getirdi. Rubio, bu konuda rejim değişikliği hedefinde olmadıklarını ifade etti.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, " İran'la görüşmeye hazırız" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD'nin İran'da Fordo, Natanz ve İsfahan olmak üzere 3 nükleer tesise hava saldırısına ilişkin açıklamada bulundu. Rubio, İran'da rejim değişikliği hedefinde olmadıklarını ve İran'ın olası misillemesinin bugüne kadar yaptığı en büyük hata olacağını söyledi. İran'la görüşmeye hazır olduklarını belirten Rubio, "Bu İran'a karşı bir savaş değil. Dünya şu an 24 saat öncesine göre daha güvenli ve daha istikrarlı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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