ABD Dışişleri Bakanı Rubio: Hamas İçin Zaman Daralıyor

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Hamas'ın ateşkes anlaşmasını kabul etmesi için zamanın daraldığını bildirdi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İsrail'den Katar'a hareket ederken gazetecilere açıklamada bulundu. Rubio, İsrail'in Gazze kentine yönelik bombardımanını sürdürdüğünü belirterek, Hamas'ın ateşkes anlaşmasını kabul etmesi için zamanın daraldığını söyledi. Rubio, "İsrailliler orada operasyonlara başladı. Bu nedenle bir anlaşmanın gerçekleşmesi için çok kısa bir zaman dilimi olduğunu düşünüyoruz. Artık aylarımız yok; muhtemelen sadece günlerimiz, belki de birkaç haftamız var" dedi.