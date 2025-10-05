ABD Dışişleri Bakanı Rubio: Gazze'deki savaş henüz sona ermedi
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Gazze'deki savaşın devam ettiğini ve henüz yapılması gereken işlerin bulunduğunu belirtti. Ateşkes sürecinin devam ettiğini ve İsrail ile Hamas arasında görüşmelerin sürdüğünü ifade etti.
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, " Gazze'deki savaşın henüz sonu değil, yapılması gereken birkaç iş var" dedi.
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Gazze'deki ateşkes sürecine ilişkin açıklamada bulundu. Rubio, "Gazze'deki savaşın henüz sonu değil, yapılması gereken birkaç iş var. İsrail ile Hamas arasında varılan anlaşmaya ilişkin görüşmeler sürüyor, lojistik düzenlemeleri hızla tamamlamayı umuyoruz" ifadelerini kullandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya