ABD Dışişleri Bakanı Rubio'dan Gazze İçin Umut Veri Açıklama

ABD Dışişleri Bakanı Rubio'dan Gazze İçin Umut Veri Açıklama
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ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Gazze'deki savaşın sona ermesi ve esirlerin serbest bırakılması konusunda yakın zamanda önemli bir ilerleme olabileceğini belirtti. Rubio, bu süreç için yoğun çaba gösterildiğini ifade etti.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Gazze'de 'savaşın sona ermesi' konusunda yakında önemli bir ilerleme sağlanabileceğini bildirdi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD Temsilciler Meclisi Tahsisatlar Alt Komitesi'nde, Dışişleri Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçe talebine ilişkin oturumdaki konuşmasında, "Savaşın sona ermesi ve esirlerin serbest bırakılması yönünde yakın zamanda önemli bir ilerleme sağlanabileceğine dair belli bir iyimserliğim var" dedi.

Rubio, daha önce de benzer beklentiler oluştuğunu ancak sonuçsuz kaldığını kaydederek, "Son aylarda bu umutları en az dört kez taşıdım ancak her seferinde son dakikada bir şekilde gerçekleşmedi. Yeniden hayal kırıklığı yaşamak istemem. Ancak şu anda hem daha fazla insani yardım sağlanması hem de çatışmanın sona erdirilmesi için yoğun çaba gösteriliyor" ifadesini kullandı.

Washington yönetiminin yalnızca hayatta olan esirlerin değil, hayatını kaybedenlerin de ailelerine teslim edilmesini sağlamak için çalıştığını aktaran Rubio, "Tüm esirlerin evlerine dönmesi, hayatını kaybedenlerin de ailelerine teslim edilerek bu sürecin kapanışının sağlanması hedefleniyor. Biz de bu sürece kararlılıkla bağlıyız" açıklamasında bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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