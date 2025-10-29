Haberler

ABD Dışişleri Bakanı'ndan Cumhuriyet Bayramı Mesajı

ABD Dışişleri Bakanı'ndan Cumhuriyet Bayramı Mesajı
Güncelleme:
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 102. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. ABD-Türkiye ilişkilerinin önemine vurgu yapan Rubio, iki ülke arasındaki iş birliğinin bölgesel ve küresel güvenliğe katkı sağladığını belirtti.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Marco Rubio'nun şu sözlerine yer verildi:

"ABD ve Amerikan halkı adına, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 102'nci yıl dönümü münasebetiyle Türkiye halkına en içten tebriklerimi sunmak isterim. ABD-Türkiye ilişkileri, küresel barış, güvenlik ve refah için hayati öneme sahiptir. Türkiye Cumhuriyeti, uzun süredir değerli bir NATO müttefikidir. Türkiye, bölgesel istikrarın korunması ve terörle mücadeleden ticaretin genişletilmesi ve enerji iş birliğinin güçlendirilmesine kadar birçok alanda ortak çıkarlarımızı paylaştığımız hayati bir ortaktır. İkili iş birliğimiz, Amerikalıları, Türkleri ve küresel toplumu daha güvenli ve daha müreffeh hale getirmeye devam etmektedir. Bu vesileyle, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunu sizlerle birlikte kutluyor ve güçlü ortaklığımızı ve ittifakımızı daha da güçlendirmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
