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ABD Dışişleri Bakanı İsrail'e Desteğini Yineledi

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrailli mevkidaşı Eli Cohen ile yaptığı telefon görüşmesinde ABD'nin İsrail'e desteğini bir kez daha dile getirdi. Blinken, yaşamını kaybeden İsrailliler için başsağlığı diledi ve rehin alınan kişilerin serbest bırakılması için ABD'nin çabalarının sürdüğünü belirtti.