ABD Dışişleri Bakanı Haiti'ye Yardım Çağrısı Yaptı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Haiti Ulusal Polisine düzeni yeniden tesisinde yardım etmek üzere 'çok uluslu gücün' gerekli olduğunu söyledi. Blinken, Karayipler Topluluğunun (CARICOM) düzenlediği konferansta yaptığı açıklamada, Haiti'de Ulusal Polisin düzen ve güvenliği yeniden sağlamasına yardım etmek için çok uluslu bir güç oluşturulması çağrılarını desteklediğini dile getirdi.

SAN ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Haiti Ulusal Polisine düzeni yeniden tesisinde yardım etmek üzere "çok uluslu gücün" gerekli olduğunu söyledi.

Blinken, Karayipler Topluluğunun (CARICOM) düzenlediği konferansta yaptığı açıklamada, Haiti'de Ulusal Polisin düzen ve güvenliği yeniden sağlamasına yardım etmek için çok uluslu bir güç oluşturulması çağrılarını desteklediğini dile getirdi.

Kasırgalarla boğuşan Karayipler için doğal afet durumlarında borç ödemelerinin ertelenmesi amacıyla finans kurumlarını zorlamaya devam edeceği sözünü veren Blinken, "Karayipler'de her 2 kişiden birinin sağlıklı beslenemediğine" dikkati çekti.

Blinken, bölgede iklim değişikliğinin etkilerini gösterdiğine işaret ederek, küçük ölçekli çiftçilere verimin artması ve teknolojiye erişimlerinin kolaylaşması için yaklaşık 5,5 milyon dolar yardım taahhüdünde bulundu.

Haiti'deki şiddet olayları

Haiti'deki toplumsal huzursuzluk, Temmuz 2021'deki Devlet Başkanı Jovenel Moise suikastı, aynı yıl ağustosta 2 bin 200'den fazla kişinin ölümüne ve on binlerce evin yıkılmasına yol açan 7,2 büyüklüğündeki deprem, enflasyon, kolera vakaları, kaçırma olayları ve şiddetin artmasıyla son yıllarda önemli ölçüde derinleşti. Ülkede silahlı grupların çatışmaları nedeniyle Nisan 2022'den bu yana yüzlerce kişi yaşamını yitirdi.

Enflasyonun son yılların en yüksek seviyesine ulaştığı ülkede nüfusun yüzde 40'ı gıda yardımlarına bağımlıyken kronik hale gelen çete çatışmaları da yüzlerce kişinin ölümüne ve binlercesinin yerinden edilmesine yol açtı. Birleşmiş Milletler raporunda başkent Port-au-Prince'teki güvenlik sorunlarının, savaştaki bir ülkenin seviyesine ulaştığı belirtilmişti.