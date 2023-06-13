ABD Dışişleri Bakanı Blinken ve NATO Genel Sekreteri Stoltenberg görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Washington'da bir araya geldi. İkili, NATO Vilnius Zirvesi'nin önemine vurgu yaparken, Ukrayna için bir destek paketinin çıkmasını öngördüklerini belirttiler.

NEW ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'le görüştü.

Stoltenberg'in resmi ziyareti kapsamında Washington'da bir araya gelen ikili, basına açıklamalarda bulundu.

Blinken, Stoltenberg'e "İttifak tarihinin en kritik döneminde" gösterdiği liderlik için teşekkürlerini ileterek, gelecek ay düzenlenecek NATO Vilnius Zirvesi'nin önemli bir dönüm noktası olacağına işaret etti.

Zirvede, müttefiklerin NATO'nun 5. maddesine olan bağlılığını teyit edeceklerini ifade eden Blinken, savunma kapasitelerinin de artırılmasının beklendiğini söyledi.

Blinken, NATO'nun Stratejik Konsepti çerçevesinde tasarlanan bazı planların da operasyonel hale getirileceğini belirterek, zirveden Ukrayna için bir destek paketinin çıkmasını öngördüğünü dile getirdi.

Pasifikle olan ilişkilerin de geliştirileceğini vurgulayan Blinken, "Müttefiklerin sorunlarını çözmek için çok önemli ve bence gerekli bir sürecin ardından İsveç'in de İttifaka katılma zamanının geldiğini düşünüyorum." diye konuştu.

"Ukrayna ne kadar toprak kurtarırsa, müzakere masasında eli o kadar güçlenir"

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, ABD'ye İttifak ve Ukrayna'ya olan desteği için teşekkür ederek, Avrupalı müttefiklerin de kendi paylarına düşeni yaparak Ukrayna'ya milyarlarca dolar ekonomik ve askeri destek sağladıklarının altını çizdi.

Ukrayna'ya sağlanan desteğin sahada fark yarattığını ve Kiev'in sahada ilerleme kaydettiğini söyleyen Stoltenberg, "Ukrayna, sahada ne kadar toprak kurtarırsa, müzakere masasında da eli o kadar güçlenir ve Rusya Devlet Başkanı (Vladimir) Putin, bu çatışmada ve saldırgan savaşta galip gelemeyeceğini anlar." ifadesini kullandı.

Jens Stoltenberg, müttefiklerin ortak savunmaya daha fazla yatırım yapması gerektiğine de dikkati çekerek, "İsveç'in de en yakın zamanda İttifaka tam üye olarak katılmasını bekliyoruz." dedi.