ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Çin ziyareti kapsamında Çinli mevkidaşı ile görüştü
Dünya Haberleri
p>ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Çin ziyareti kapsamında başkent Pekin'de Çin Dışişleri Bakanı Qin Gang ile görüşme gerçekleştirdi.
ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Çin ziyaretine dair yapılan açıklamada, Blinken ve Çinli mevkidaşı Gang'ın dün Çin'in başkenti Pekin'de "samimi, somut ve yapıcı" bir görüşme gerçekleştirdiği belirtildi. Görüşmede Bakan Blinken'in, yanlış algılama ve yanlış hesaplama riskini azaltmak için diplomasinin ve tüm konularda açık iletişim kanallarını sürdürmenin önemini vurgulayarak, Çin-ABD çıkarlarının örtüştüğü alanlarda Çin ile ortak ulusötesi konularda iş birliği keşfetme fırsatlarının yanı sıra "endişe verici" bir dizi konuyu gündeme getirdiği ifade edildi.Açıklamada, "Bakan, Amerika Birleşik Devletleri'nin her zaman Amerikan halkının çıkarlarını ve değerlerini savunacağını ve özgür, açık ve uluslararası kurallara dayalı düzeni destekleyen bir dünya vizyonumuzu ilerletmek için müttefikleri ve ortaklarıyla birlikte çalışacağını açıkça ifade etti" denildi.ÇİNLİ MEVKIDAŞINI ABD'YE DAVET ETTİAyrıca Blinken'ın, Çinli mevkidaşı Gang'ı görüşmeleri sürdürmek üzere Washington'a davet ettiği ve karşılıklı olarak uygun bir zamanda bir ziyaret planlamaya karar verdikleri aktarıldı."ÇİN-ABD İLİŞKİLERİ DİPLOMATİK BAĞLARIN KURULMASINDAN BU YANA EN DÜŞÜK NOKTADA"Çin tarafından yapılan açıklamada da görüşmenin "samimi, derinlemesine ve yapıcı" geçtiği ifade edildi.Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan görüşmeye dair yapılan açıklamada "Qin Gang şu anda Çin-ABD ilişkilerinin diplomatik bağların kurulmasından bu yana en düşük noktada olduğunu söyledi. Bu durum iki halkın temel çıkarlarına uymadığı gibi uluslararası toplumun ortak beklentilerini de karşılamamaktadır. Çin'in ABD'ye yönelik politikası her zaman süreklilik ve istikrarı korumuştur. Temelde Başkan Şi Cinping tarafından önerilen karşılıklı saygı, barış içinde bir arada yaşama ve kazan-kazan işbirliği ilkelerine dayanmaktadır. Çin, istikrarlı, öngörülebilir ve yapıcı bir Çin-ABD ilişkisi inşa etmeye kararlıdır. ABD tarafının Çin'i objektif ve rasyonel bir şekilde anlaması, Çin ile orta yolda buluşması, Çin-ABD ilişkilerinin siyasi temelini koruması ve beklenmedik olayları sakin, profesyonel ve rasyonel bir şekilde ele alması umulmaktadır. İki taraf, Başkan Şi Cinping ve Başkan Biden tarafından Bali toplantısında varılan mutabakatı tam olarak uygulamalı, böylece Çin-ABD ilişkilerinin istikrara kavuşmasını teşvik etmeli ve ilişkileri yeniden rayına oturtmalıdır. Qin Gang ciddi tutumunu netleştirdi ve Tayvan meselesi de dahil olmak üzere Çin'in temel çıkarları ve başlıca endişeleri konusunda net taleplerde bulundu. Qin Gang, Tayvan meselesinin Çin'in temel çıkarlarının özü, Çin-ABD ilişkilerindeki en önemli mesele ve en büyük risk olduğuna dikkat çekti" denildi.
İki tarafın da üst düzey temasların sürdürülmesi konusunda mutabık kaldığı ifade edilirken, Gang'ın, Blinken'ın daveti üzerine "ABD'yi ziyaret etmeye hazır olduğunu" söylediği aktarıldı.