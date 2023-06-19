ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Çin ziyareti kapsamında Çinli mevkidaşı ile görüştü

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Çin ziyaretine dair yapılan açıklamada, Blinken ve Çinli mevkidaşı Gang'ın dün Çin'in başkenti Pekin'de "samimi, somut ve yapıcı" bir görüşme gerçekleştirdiği belirtildi. Görüşmede Bakan Blinken'in, yanlış algılama ve yanlış hesaplama riskini azaltmak için diplomasinin ve tüm konularda açık iletişim kanallarını sürdürmenin önemini vurgulayarak, Çin-ABD çıkarlarının örtüştüğü alanlarda Çin ile ortak ulusötesi konularda iş birliği keşfetme fırsatlarının yanı sıra "endişe verici" bir dizi konuyu gündeme getirdiği ifade edildi.

İki tarafın da üst düzey temasların sürdürülmesi konusunda mutabık kaldığı ifade edilirken, Gang'ın, Blinken'ın daveti üzerine "ABD'yi ziyaret etmeye hazır olduğunu" söylediği aktarıldı.