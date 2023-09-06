ABD Dışişleri Bakanı Blinken Ukrayna'ya gitti

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gittiği bildirildi. Blinken'ın burada Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile görüşmesi bekleniyor. Ayrıca, Blinken'ın ziyareti esnasında Ukrayna'ya 1 milyar dolardan fazla yeni yardım açıklanmasının beklendiği belirtildi.