ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba ile Görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Londra'daki 'Ukrayna İyileştirme Konferansı' kapsamında Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ile bir araya geldi. Görüşmede, ABD'nin Ukrayna'nın ekonomik toparlanmasına verdiği desteğin ve Çok Kurumlu Donör Koordinasyon Platformu aracılığıyla devam eden yakın işbirliğinin önemi vurgulandı. Blinken, Ukrayna'nın modernizasyonu ve yeniden canlandırılması için özel sektörle çalışma taahhüdünde bulundu.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Londra'daki "Ukrayna İyileştirme Konferansı" kapsamında, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, yaptığı yazılı açıklamada, Blinken'ın Londra'daki "Ukrayna İyileştirme Konferansı"na katıldığını ve burada Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba ile görüştüğünü bildirdi.

Miller, "Bakan Blinken, görüşmede ABD'nin Ukrayna'nın ekonomik toparlanmasına verdiği desteğin ve Çok Kurumlu Donör Koordinasyon Platformu aracılığıyla devam eden yakın işbirliğinin öneminin altını çizdi." ifadesini kullandı.

Blinken'ın, Ukrayna'nın modernizasyonu ve yeniden canlandırılması için özel sektörle çalışma taahhüdünde bulunduğu bilgisini paylaşan Miller, iki bakanın, "Ukrayna'nın yatırım ortamı ve sürdürülebilir ekonomik büyüme için reformları uygulamaya devam etmesi gerektiği" konusunda fikir alışverişinde bulunduğunu aktardı.

Miller, Blinken'ın, Ukraynalı mevkidaşını Çin Halk Cumhuriyeti'ne yaptığı gezi ve Rusya-Ukrayna savaşı konusunda Çinli yetkililerle yaptığı görüşmeler hakkında bilgilendirdiği kaydedildi.