ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Ukrayna Başbakanı Şmıgal ile görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna İyileştirme Konferansı için Londra'da bulunduğu sırada Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal ile görüştü. İkili, Ukrayna'nın ekonomik geleceği ve özel sektörün katkıları hakkında konuştu.

NEW ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna İyileştirme Konferansı için bulunduğu Londra'da Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal ile görüştü.

İkili, görüşme öncesinde basına kısa açıklamada bulundu.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Ukrayna İyileştirme Konferansı'nın çok önemli bir zamanda gerçekleştiğine dikkati çekerek, Ukrayna'nın sadece ekonomik toparlanması değil ekonomik geleceğinin de sahada belirleneceğini belirtti.

Ukrayna'nın gelecekteki ekonomisini belirleyecek en önemli hususlardan birinin de özel sektörün katkıları olacağına işaret eden Blinken, bunun ülkenin Avrupa Birliği'ne (AB) entegrasyonuna da etki edeceğini söyledi.

Ukrayna Başbakanı Şmıgal ise ABD'ye ülkesine desteği için minnettar olduklarını dile getirdi.

Ukrayna İyileştirme Konferansı'nın "savunmada sağlanan birliğin iyileştirmede de sağlanacağına" işaret ettiğini kaydeden Şmıgal, ABD'nin desteğinin sürmesinin büyük önem taşıdığını ifade etti.