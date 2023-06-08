ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Suudi Arabistan'da Sahel bölgesi ve Batı Afrika ile ortaklığı geliştirmek istediklerini söyledi

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Suudi Arabistan ziyaretinde, Sahel bölgesi ve Batı Afrika'daki ülkelerle ortaklığı geliştirmek istediklerini söyledi. Resmi ziyaret için bulunduğu Suudi Arabistan'da düzenlenen 'Sahel'de Çok Taraflılık' toplantısına katılan Blinken, toplantı öncesi basına açıklamalarda bulundu.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Suudi Arabistan ziyaretinde, Sahel bölgesi ve Batı Afrika'daki ülkelerle ortaklığı geliştirmek istediklerini söyledi.

Resmi ziyaret için bulunduğu Suudi Arabistan'da düzenlenen "Sahel'de Çok Taraflılık" toplantısına katılan Blinken, toplantı öncesi basına açıklamalarda bulundu.

Sahel'deki ve Batı Afrika'nın kıyı şeridindeki "terör ve güvenlik" sorununu görüşmek üzere bir araya geldiklerini belirten Blinken, ABD'nin, ortaklığın yanı sıra Afrika ve bölgesel güvenliği desteklemek için gösterilen liderlik ve yapılan fedakarlıklara değer verdiğini ifade etti.

Blinken, ülkeleri, çatışmaları çözme, terörle mücadele faaliyetleri, insani yardımların kolaylaştırılması, mültecilere ev sahipliği ve ekonomik alandaki liderlikleri dolayısıyla takdir ettiğini dile getirerek, "Bugün, güvenlik işbirliği ve yönetim, iklim, sağlık, eğitim, gıda konularında ortak uygulamaları ve öncelikleri tartışırken, bu yakın ortaklığı geliştirmeye devam edeceğimiz bir görüşme yapabilmeyi umuyorum." dedi.