ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Suudi Arabistan'da KİK üyeleriyle görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Suudi Arabistan'da Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) üyeleriyle görüştü ve Sudan'daki durum, Yemen'deki sorun ve İran'ın istikrarsızlaştırıcı davranışına karşı çıkma konularını ele aldı. Blinken, ABD'nin küresel ve bölgesel sınamalara karşı insanların hayatını iyileştirmek için sarf ettiği çabanın gurur verici olduğunu kaydetti. Bakan Blinken'ın Suudi Arabistan'a resmi ziyareti, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel konular, ekonomik ve güvenlik işbirliğini görüşmek için gerçekleşti.

NEW ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, resmi ziyaret için bulunduğu Suudi Arabistan'da Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) üyeleriyle görüştü.

Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından mesaj paylaşan Blinken, KİK ve ABD arasındaki ortaklığı memnuniyetle karşıladıklarını kaydetti.

"Sudan'daki durum üzerindeki çalışmalarımız ve Yemen'deki soruna kalıcı barış bulma çabalarımız ile İran'ın istikrarsızlaştırıcı davranışına karşı çıkmamız da memnuniyet verici." ifadelerini kullanan Blinken, KİK üyeleri ile ABD'nin küresel ve bölgesel sınamalara karşı insanların hayatını iyileştirmek için sarf ettiği çabanın gurur verici olduğunu kaydetti.

Blinken'dan Suudi Arabistan'a resmi ziyaret

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Blinken'ın, 6-8 Haziran tarihlerinde Suudi Arabistan'a resmi ziyaret düzenleyeceği, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel konular, ekonomik ve güvenlik işbirliğini görüşeceği aktarılmıştı.

Bakan Blinken'ın 7 Temmuz'da ABD ve Körfez İşbirliği Konseyi Toplantısı'na katılacağı, 8 Temmuz'da ise Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan'la DEAŞ'la Mücadele Uluslararası Koalisyonunun toplantısına ev sahipliği yapacağı kaydedilmişti.

ABD'li bakanın ziyareti, ABD ve Suudi Arabistan öncülüğünde Cidde'de Sudan için yürütülen müzakereler devam ederken gerçekleşiyor.