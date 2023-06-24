ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Rusya'daki gelişmeleri G7 ve AB yetkilileriyle görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya'daki gelişmeleri G7 ülkelerinin dışişleri bakanları ve Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'le görüştüğünü açıkladı. Blinken, müttefikler ve ortaklarıyla yakın koordinasyon içinde olacaklarını belirtti.

NEW ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya'daki gelişmeleri G7 ülkelerinin dışişleri bakanları ve Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'le görüştüğünü bildirdi.

Blinken, konuya ilişkin sosyal medya hesabından mesaj paylaştı.

ABD'nin Rusya'daki gelişmeler bağlamında "müttefikler ve ortaklarıyla yakın koordinasyon" içinde olacağını belirten Blinken, G7 dışişleri bakanları ve AB Yüksek Temsilcisi Borrell'le görüşme yaptığını ifade etti.

Wagner grubunun Rus yönetimine isyanı

Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, Rus ordusunu Wagner'e saldırı düzenlemekle suçlayıp karşılık vermekle tehdit etmişti.

Bu durum üzerine Federal Güvenlik Servisi (FSB), "silahlı isyan" suçlamasıyla ceza davası açmıştı.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Wagner'in kamplarına saldırı düzenlendiği yönündeki iddialar yalanlanmıştı.

Bakanlık, bu sabah yaptığı açıklamada, tüm Wagner savaşçılarına "ihtiyatlı olmaları" ve kolluk kuvvetleriyle iletişime geçmeleri çağrısında bulunmuştu.