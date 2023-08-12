ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Nijer'deki Darbe Sonrası Muhammed Bazum'un Durumunu Ele Aldı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile eski Nijer Cumhurbaşkanı Mahamadou Issoufou, ev hapsindeki Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum'un durumunu ele aldı. Blinken, Bazum ve ailesinin tutukluluğundan ciddi endişe duyduğunu belirtti.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile eski Nijer Cumhurbaşkanı Mahamadou Issoufou, yaptıkları telefon görüşmesinde ev hapsindeki Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum'un durumunu ele aldı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, Blinken ile Issoufou arasındaki telefon görüşmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamaya göre Bakan (Blinken), Nijer'de iktidarı ele geçirenlerin Bazum ve ailesini serbest bırakmayı reddetmesinden endişe duyduğunu belirtti.

Blinken, Bazum ve ailesinin "kötüye giden koşullar" altında devam eden tutukluluğundan "ciddi endişe" duyduğunu kaydetti.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, ülkesinin Nijer'in bölgede güvenlik ve kalkınma açısından güçlü bir ortak olarak kalmasını sağlamak için barışçıl çözüm bulmaktaki kararlılığının devam edeceğini vurguladı.

Nijer'deki darbe

Nijer'de Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum, 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulmuş ve o akşam asker yönetime el koyduğunu duyurmuştu.

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Abdurrahmane Tchiani, 28 Temmuz'da Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP) isimli cuntanın liderliğini üstlenmiş ve geçiş hükümetinin başına geçmişti.???????