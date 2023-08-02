ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Nijer'deki darbe konusunu ele aldı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Nijer Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum ile yaptığı telefon görüşmesinde, Nijer'deki darbe konusunu ele aldı. Blinken, Nijer demokrasisine desteklerini ileterek, anayasal düzeni bozmaya yönelik eylemleri reddettiğini ifade etti.