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ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Nijer'deki Darbe Hakkında Görüşmek İçin Bazum ile Görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Nijer'deki olayın 'darbe' olduğunu resmen ilan etme hazırlığında olduklarını belirtmek için devrik lider Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum ile telefon görüşmesi yaptı. Blinken, görüşmede demokrasinin önemini vurgulayarak, haksız yere gözaltına alınanların serbest bırakılmasını talep etti.