ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Nijer'deki Darbe Hakkında Görüşmek İçin Bazum ile Görüştü
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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Nijer'deki olayın 'darbe' olduğunu resmen ilan etme hazırlığında olduklarını belirtmek için devrik lider Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum ile telefon görüşmesi yaptı. Blinken, görüşmede demokrasinin önemini vurgulayarak, haksız yere gözaltına alınanların serbest bırakılmasını talep etti.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Başkan Joe Biden yönetiminin Nijer'deki olayın "darbe" olduğunu resmen ilan etme hazırlığında olduğunun yazılmasının ardından devrik lider Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum ile telefonda görüştü.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller'ın açıklamasına göre, Blinken, görüşmede, "demokrasinin önemini" vurguladı.
Blinken, ABD'nin ordunun yönetime el koymasının ardından haksız yere gözaltına alınanların derhal serbest bırakılması çağrısını yineledi.
ABD basını, Biden yönetiminin, 26 Temmuz'da Nijer'de ordunun yönetime el koymasının "darbe" için yasal standartları karşıladığına dair karar almaya hazırlandığını yazmıştı.
ABD'de, Nijer'in Afrika'nın Sahel bölgesindeki terörle mücadele çabalarında önemli rol oynaması dolayısıyla ülkedeki olayların darbe olarak nitelendirilmesinin geciktirildiği iddia ediliyordu.
Nijer'deki darbe
Nijer'de Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum, 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulmuş ve o akşam asker, yönetime el koyduğunu duyurmuştu.
Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Abdurrahmane Tchiani, 28 Temmuz'da CNSP isimli geçiş hükümetinin başına geçmişti.
CNSP, 7 Ağustos'ta Lamine Zeine'yi başbakan olarak atamış, 10 Ağustos'ta asker ve sivillerden oluşan 21 üyeli kabineyi açıklamıştı.