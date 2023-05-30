ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İsveç'in NATO üyeliği için Türkiye'ye çağrıda bulundu

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile düzenlediği ortak basın toplantısında, İsveç'in NATO üyeliğine yeşil ışık yakması için Türkiye'ye çağrıda bulunarak, 'Önümüzdeki haftalarda bu sürecin tamamlanmasını dört gözle bekliyoruz' dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile düzenlediği ortak basın toplantısında, İsveç'in NATO üyeliğine yeşil ışık yakması için Türkiye'ye çağrıda bulunarak, "Önümüzdeki haftalarda bu sürecin tamamlanmasını dört gözle bekliyoruz" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile İsveç'in kuzeyindeki Lulea'da bir araya gelerek, ortak basın toplantısı düzenledi. Blinken, İsveç'in NATO üyeliğine yeşil ışık yakması için Türkiye'ye çağrıda bulunarak, İsveç'in Türkiye'nin endişelerini gidermek için önemli adımlar attığını ifade etti. Temmuz ayında Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta yapılacak olan NATO Zirvesi'ne kadar ABD'nin bu konuda çalışmaya devam edeceğini açıklayan Blinken, İsveç'in NATO üyelinin onaylamak için zamanın geldiğini ve ilerlememek için hiçbir neden olmadığını ileri sürdü. Türkiye önemli ve meşru endişelerini dile getirdiğini ve İsveç ve Finlandiya'nın da bu endişelere yönelik adımlar attığını belirten Blinken, "Önümüzdeki haftalarda bu sürecin tamamlanmasını dört gözle bekliyoruz. Olabileceğinden ve olması gerektiğinden şüphemiz yok ve olmasını bekliyoruz" dedi.

İsveç ve F-16 satışı farklı konular

Dün ABD Başkanı Joe Biden'ın İsveç'in NATO üyeliği ve Türkiye'ye F-16 savaş uçağı satışının bağlantılı olduğu şeklinde yaptığı imalı açıklamaya rağmen Blinken, iki konunun bağlantılı olmadığını savundu.

"Türk arkadaşlarımıza ne dediysek onu yaptık"

İsveç'in NATO üyeliği konusunda Türk mevkidaşları ile sürekli temas halinde olduklarını ifade eden Başbakan Kristersson ise, "Bir muhtıramız var ve onu yerine getiriyoruz. Bunun son kısmı fiilen 1 Haziran'da yeni bir terörle mücadele yasasıyla yürürlüğe giriyor. Bu önemli bir adım. Türk arkadaşlarımıza ne dediysek onu yaptık" dedi.

Macaristan ve Türkiye, henüz İsveç'e onay vermedi

Türkiye, geçtiğimiz mart ayında İsveç ile birlikte NATO'ya üye olmak için başvuran Finlandiya'nın üyeliğine yeşil ışık yakmış ve Finlandiya resmen NATO üyesi olmuştu. İsveç'in NATO üyeliği ise terör örgütü üyelerine güvenli liman oluşturduğu ve terörle yeterince mücadele etmediği gerekçesiyle Türkiye tarafından onaylanmadı. Türkiye'nin dışında Macaristan'da henüz İsveç'in NATO üyeliğine onay vermedi.

Terör örgütü yandaşları örgütü simgeleyen paçavraları parlamento binasının dış cephesine yansıttı

İsveç'in başkenti Stockholm'de terör örgütü PKK/YPG yandaşları, parlamento binasının dış cephesine örgütü simgeleyen paçavraların görselini yansıtarak, sosyal medyada paylaştı. Terör destekçileri yayınladıkları videolar ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ve İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström'ü hedef aldı.

Terör örgütü yandaşları ayrıca, 1 Haziran'da yürürlüğe girecek yeni terör ceza yasasını Stockholm'de protesto edeceklerini duyurdu. - STOCKHOLM

Sizce Kemal Kılıçdaroğlu istifa etmeli mi? — Haberler.com (@Haberler) May 28, 2023