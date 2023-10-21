ABD Dışişleri Bakanı Blinken: İsrailli yetkililerin elinde olan 2 ABD'li güvende

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Hamas'ın serbest bıraktığı 2 ABD'linin İsrailli yetkililerin elinde olduğunu belirtti. Blinken, hala haber alınamayan 10 Amerikalı olduğunu ve tüm rehinelerin serbest bırakılması için çaba gösterileceğini söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın serbest bıraktığı 2 ABD'linin "güvenli bir şekilde İsrailli yetkililerin elinde olduğunu" bildirdi.

Dışişleri Bakanlığında düzenlenen basın toplantısında, serbest bırakılan 2 ABD'linin "güvenli bir şekilde İsrailli yetkililerin elinde olduğunu" belirten Blinken, ABD Büyükelçiliğinden bir ekibin yakında onlarla görüşeceğini aktardı.

Blinken, "Ancak hala haber alınamayan 10 Amerikalı var. Bunlardan bazılarının Gazze'de tutulan tahmini 200 rehine ile birlikte Hamas tarafından rehin tutulduğunu biliyoruz." diye konuştu.

Rehin tutulan her bir kişinin serbest bırakılması gerektiğini kaydeden Blinken, "Başkan (Joe Biden) tüm rehinelerin serbest bırakılmasını sağlamak için mümkün olan her şeyi yapacağını açıkça ifade etti." dedi.