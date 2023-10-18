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ABD Dışişleri Bakanı Blinken: İsrailli ve Filistinli tüm siviller korunmalı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine yönelik saldırıyla ilgili, 'İsrailli ve Filistinli tüm siviller korunmalı.' ifadesini kullandı. Blinken, sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.