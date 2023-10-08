ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Hamas'ın İsrail'e yönelik saldırıları nedeniyle Amerikalıların kayıp ve yaşamını yitirme durumunu doğrulamak için fazla mesai yaptıklarını belirtti. Blinken, ABD Başkanı Biden'ın İsrail'e destek verdiğini ve ek taleplerini incelediklerini söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İsrail'e yönelik saldırılarla ilgili bilgileri doğrulamak için fazla mesai yapıyor

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın İsrail'e yönelik saldırıları nedeniyle bölgedeki kayıp ve yaşamını yitiren Amerikalılarla ilgili bilgileri doğrulamak için "fazla mesai" yaptıklarını belirtti.

CNN'e konuşan Blinken, "Birkaç Amerikalının öldürüldüğüne dair bilgi alıyoruz. Bunu doğrulamak için fazla mesai yapıyoruz. Aynı zamanda kayıp Amerikalılar olduğuna dair bilgiler de var, bunları da doğrulamak için çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Bilnken, ABD Başkanı Joe Biden'ın talimatının " İsrail'e şu anda Hamas'tan gelen saldırılarla başa çıkması için ihtiyaç duyduğu her şeyi sağladıklarından emin olmak" olduğunu aktardı.

İsrail'in ek taleplerini incelediklerini kaydeden Blinken, "Sanırım günün ilerleyen saatlerinde bu konuda daha fazla şey duyacaksınız." dedi.

Biden, İsrail'e desteğini açıklamıştı

Biden, dün İsrail'e kendisini savunması için desteklerinin süreceğini belirterek, "Benim yönetimimin İsrail'e desteği kaya gibi sağlam ve sarsılmazdır." ifadesini kullanmıştı.

"Aksa Tufanı" isimli saldırı

Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları, dün sabah İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı saldırı başlattığını açıklamıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken silahlı gruplar, bölgedeki yerleşim yerlerine girmişti. İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığını duyurmuştu.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 256 kişinin hayatını kaybettiğini, 1788 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

İsrail basınında Hamas'ın silahlı kanadının başlattığı saldırılarda şu ana kadar 300 İsraillinin öldüğü, ülke genelindeki yaralı sayısının 1864'e yükseldiği duyurulmuştu.