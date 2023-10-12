ABD Dışişleri Bakanı Blinken İsrail'e Destek Ziyaretinde

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail'e desteği göstermek amacıyla ziyaret gerçekleştirdi. Blinken, Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail'in ve halkının yanında olduğunu ve terörizme karşı kararlılıkla duracağını belirtti. Bakan Blinken'in yarın Filistin Devlet Başkanı Mahmoud Abbas ile görüşmesi planlanıyor.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail'e gitti. Blinken, 'İsrail'e desteği göstermek' için ziyareti yaptığını belirtti.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün İsrail'e bir hususu açıklığa kavuşturmak için geldim; Amerika Birleşik Devletleri İsrail'in ve halkının yanındadır ve her zaman kararlı bir şekilde terörizme karşı duracaktır" dedi.

Bakan Blinken'in yarın Filistin Devlet Başkanı Mahmoud Abbas ile görüşmesi bekleniyor.