ABD Dışişleri Bakanı Blinken İsrail Başbakanı Netanyahu ile Görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Tel Aviv'de bir araya geldi. Başbakanlık Basın Ofisi'nden yapılan açıklamada, görüşmenin genişletilmiş bir toplantı olduğu belirtildi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Tel Aviv'de bir araya geldi.

İsrail Başbakanlığı Basın Ofisi'nden yapılan açıklamada, "Başbakan Binyamin Netanyahu şu anda Tel Aviv'deki Kirya'da (hükümet binası) ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüşüyor. Genişletilmiş toplantının başında Başbakan Netanyahu, Dışişleri Bakanı Blinken'a 'Biz buradayız; hiçbir yere gitmiyoruz' açıklaması için teşekkür etti" denildi.