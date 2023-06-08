ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Irak ve Etiyopyalı mevkidaşlarıyla görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da DEAŞ'la Mücadele Küresel Koalisyonu Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında Irak ve Etiyopyalı mevkidaşlarıyla bir araya geldi. Blinken, Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile görüşmesinde Irak ile Kuvvetlerin Statüsü Anlaşması'na dayanan güçlü bir 'ortaklıkları' olduğunu kaydetti.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da DEAŞ'la Mücadele Küresel Koalisyonu Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında Irak ve Etiyopyalı mevkidaşlarıyla bir araya geldi.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Blinken, Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile görüşmesinde Irak ile Kuvvetlerin Statüsü Anlaşması'na dayanan güçlü bir "ortaklıkları" olduğunu kaydetti.

Irak'ın egemenliğini, güvenliğini ve istikrarını güçlendirmek için, bu kapsamdaki ilişkiyi geliştirmek adına birlikte çalıştıklarını belirten Blinken, Hüseyin ile görüşmesinin birlikte çalıştıkları girişimlere dair bilgi alışverişine imkan tanıdığını ifade etti.

Hüseyin'in birkaç ay önce Washington'a yaptığı ziyarete değinen Blinken, Iraklı bakanla yeniden yüz yüze sohbet etme fırsatı bulduğu için çok memnun olduğunu vurguladı.

Blinken'dan Irak ve Türkiye arasındaki boru hatlarının yeniden açılmasına destek

Ayrıca, Blinken, Irak hükümetinin enerjide bağımsız olma ve enerji alanında yenilikleri artırma çabalarını teşvik ederken, Irak ve Türkiye arasındaki boru hatlarının yeniden açılmasını desteklediklerini kaydetti.

Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin ise ABD ile ortaklıklarının birçok alandaki ilişkiye dayandığını belirterek, ABD ile terör örgütü DEAŞ'a karşı yapılan müşterek mücadelelere işaret etti.

Hüseyin, ABD ile ilişkilerin sadece ABD-Irak Kuvvetlerin Statüsü Anlaşması'na değil aynı zamanda ortak geçmişe de bağlı olduklarını belirtti.

DEAŞ'a karşı ortak mücadelede Irak'a sağladığı destek için Blinken ve ABD'ye teşekkür etmek istediklerini kaydeden Hüseyin, "Bugün, bunun hakkında konuşmak için buradayız. Birlikte DEAŞ'ı yendik. Yani Irak'ta yendik ve hala çeşitli zorluklarla karşı karşıya olan diğer ülkelerde DEAŞ'ı yenmek için birlikte çalışacağız, ancak yine de bunu başarabiliriz. Desteğinizle bu zorlukların üstesinden gelebiliriz." ifadelerini kullandı.

Hüseyin, ekonomi alanında da işbirliğine ihtiyaçları olduğunun altını çizerek ABD'nin kendileri için en önemli ortak olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Blinken, Etiyopya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Mekonnen ile görüştü

Ayrıca Blinken, Etiyopya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Mekonnen ile de bir araya geldi.

Görüşmede Blinken, Etiyopya'nın kuzeyindeki çatışmaların durması için 2 Kasım'da imzalanan anlaşmanın uygulanmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Blinken, Etiyopya hükümetinin ABD gıda yardımlarının saptırılması konusunda detaylı soruşturma ve sorumlulardan hesap sorulması için birlikte çalışma taahhüdünü memnuniyetle karşıladı.

İki bakan, Tigray'ın batısı da dahil insan haklarının geliştirilmesi, kapsayıcı ve şeffaf bir geçiş dönemi adalet sisteminin geliştirilmesi ve Amhara ile Oromia bölgelerindeki gerilimin çözülmesi gibi konuları ele aldı.