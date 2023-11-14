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ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İngiltere'nin yeni Dışişleri Bakanı Cameron ile telefon görüşmesi yaptı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İngiltere'nin yeni Dışişleri Bakanı David Cameron ile telefon görüşmesi yaptı. İki bakan, iki ülke arasındaki ilişkilerin sürdürülmesinin önemini vurguladı ve Gazze'deki sivillere insani yardım ulaştırılmasının artırılması gerektiğine dikkat çekti.