ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın Çin ziyareti ne amaçlıyor, iki ülke arasındaki sorunlar neler?

ABD ve Çin, iki rakip süper güç olarak çalkantılı ilişkilerini yatıştırmaya çalışırken, Dışişleri Bakanı Antony Blinken bir yıldan kısa bir süre içinde ikinci kez Çin'i ziyaret ediyor.

Ay başında da Hazine Bakanı Janet Yellen ikinci kez Çin'e gitmişti. Washington Çin'e daha sık elçi göndererek işbirliği sinyalleri veriyor.

Devlet Başkanı Şi Jinping'in geçtiğimiz Kasım ayında San Francisco'yu ziyaret etmesinden bu yana Pekin de ABD ile farklılıklardan ziyade ortak yönleri vurgulama peşinde.

Pekin ayrıca yavaşlayan ekonomisini canlandırmak için yabancı yatırımcıları ülkeye çekmeye çalışırken, son aylarda daha yumuşak bir diplomatik yaklaşım benimsemiş görünüyor.

Blinken'in ziyareti öncesinde konuşan üst düzey bir Dışişleri Bakanlığı yetkilisine göre ABD, "yanlış hesap ya da çatışma" olasılığını önlemek için "rekabeti sorumlu bir şekilde yönetme" çağrısında bulunuyor.

Bu, görüşmelerin kolay olacağı anlamına gelmiyor. ABD-Çin ilişkileri son yıllarda gelişse de hala gerilim ve şüphe içeriyor.

Blinken'in uçağı Çarşamba günü Pasifik üzerinde Rus topraklarının güneyinden Tayvan'ın kuzeyindeki kıyı şeridine ve Güney Çin Denizi'ne doğru yol aldı. Bu rota iki ülke arasında sorun olan noktaların bir yansıması gibi.

Geçen yılın başlarında Çin'e ait olduğundan şüphelenilen bir casus balonu aynı hava sahasında, ABD'ye ait Alaska üzerinde uçarak uluslararası bir krizi tetiklemiş ve ABD-Çin ilişkilerinin dibe vurmasına neden olmuştu.

Blinken'in Şanghay'a inmesinden birkaç saat önce ABD Senatosu, Başkan Biden'ın Tayvan'a 8 milyar dolar ekstra askeri yardım öngören bir yasa tasarısı paketini kabul etti. Pekin, ABD'nin en büyük müttefiki olan özerk ada üzerinde hak iddia ediyor.

Paket ayrıca, TikTok'un Çinli ana şirketi ByteDance'ı dokuz ay içinde hisselerini satmaya zorluyor; aksi halde popüler sosyal medya uygulamasının yasaklanması gündeme gelecek.

Hazine Bakanı Yellen bu ayın başlarında yaptığı ziyaret sırasında Çin'i, ucuz Çin mallarının ABD pazarına akın etmesine yol açan aşırı kapasite sorunları nedeniyle eleştirmişti.

Çin tüm bu gelişmelere sert tepki gösterdi. Bunları Washington'un kendisini ekonomik olarak çevreleme ve jeopolitik olarak kuşatma girişimlerinin bir parçası olarak görüyor.

ABD'li yetkililer ise Çin'e karşı yaptırım ve gümrük vergisi tehdidinin kaldırılması ya da bölgesel düşmanlarıyla ABD'nin yaptığı ikili anlaşmaların yumuşatılması için Pekin'in tutumunu değiştirmesi gerektiğini söylüyor.

Blinken ziyareti kapsamında Çinli mevkidaşı Wang Yi'yi ile yapacağı görüşmede onu Rusya'ya makine ve mikroçip ihracatının engellenmesi konusunda uyaracak. Moskova'nın bunları Ukrayna savaşında silah olarak kullandığı iddiasını Pekin "temelsiz bir suçlama" olarak nitelendirdi ve Washington'un Kiev'e milyarlarca dolarlık yardım kararının ardından bunu Amerikan ikiyüzlülüğü olarak gördü.

Pekin'in de Washington'a yönelik kendi uyarıları var. Blinken'in gelişinden önce, görüşmelerden ne beklediklerini ortaya koyan uzun ve sert ifadeler içeren bir açıklama yayınladı.

İlişkiler istikrara kavuşmaya başlamış olsa da, "ABD Çin'i çevreleme stratejisini ilerletmeye devam ediyor, Çin'in içişlerine karışan, imajını lekeleyen ve çıkarlarını baltalayan hatalı söz ve eylemleri benimsemeye devam ediyor. Çin bu tür hareketlere kararlılıkla karşı çıkmakta ve güçlü karşı tedbirler almaktadır" denildi.

Devlet medyası ve Çinli akademisyenler de bu mesajı yineledi. "Görünüşe göre Blinken Çin'e ültimatom vermek için burada" diyen Çin Dışişleri Üniversitesi profesörlerinden Li Haidong Global Times'a yaptığı açıklamada, "Ona boyun eğmeyeceğiz ve temel meselelerimizden taviz vermeyeceğiz" dedi.

Pekin Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Okulu'ndan Wang Yong ise ilişkilerde bir "kazan-kazan durumu" sağlanabileceğini ancak ABD'nin Çin'i "yanlış algıladığını" ve Washington'un daha fazla "iyi niyet" göstermesi gerektiğini söyledi.

Singapurlu uzman Alfred Wu'ya göre Pekin için bu hafta yapılacak görüşmelerde en acil konulardan biri Tayvan olacak.

Blinken, Tayvan'ın bağımsızlık yanlısı başkanı William Lai'nin göreve başlamasından kısa bir süre önce Çin'i ziyaret ediyor ve bu ziyaretin Tayvan Boğazı'nın yanı sıra Güney Çin Denizi'nde de gerilimin artmasına yol açmasından endişe ediliyor.

Öğretim üyesi Wu'ya göre "Çin kırmızı çizgileri vurgulamak isteyecektir. İki taraf da özellikle 20 Mayıs'taki yemin töreni öncesinde herhangi bir tırmanma yaşanmamasını sağlamak için zemin hazırlamak isteyecektir".

Daha sonra da ABD'deki başkanlık seçimlerinde her iki adayın da Çin'e karşı sert üslupta yarıştığı bir ortamda kırılgan ilişkiler daha da test edilecek.

Çin'e Rusya mesajı

Blinken'ın Cuma günü mevkidaşı Wang Yi ile uzun bir görüşme yapması bekleniyor. Pekin'e ulaştığında ve büyük olasılıkla Şi ile de görüştüğünde, Çin'in Rusya'ya çift kullanımlı ürün (makine ve mikroçip) satışına ilişkin tartışmaların gündeme gelmesiyle hava soğuyabilir.

ABD'nin söz konusu Çinli şirketlere yönelik yaptırımları da bu haftaki ziyarete damgasını vurabilir.

Washington, Ukrayna'daki savaşta Çin'in Rusya Devlet Başkanı Putin'i desteklediğine dair suçlamaları birçok kez dile getirdi ancak Pekin bu suçlamayı hep reddetti.

Blinken ziyareti öncesinde 19 Nisan'da yaptığı açıklamada "Rusya'nın savunma sanayine şu anda katkıda bulunan başlıca ülke Çin'dir" dedi ve ekledi:

"Hem Avrupa ülkeleriyle olumlu ve dostane ilişkiler kurmak istediğini iddia edip hem de Soğuk Savaş'ın sona ermesinden bu yana Avrupa'nın güvenliğine yönelik en büyük tehdidi körükleyemez."

Pekin ise Rusya ile "normal ilişkiler" olarak adlandırdığı ilişkileri savunurken, basında Washington'un tutumunu Moskova ile "nifak tohumları ekmeye" yönelik "beyhude" bir girişim olarak nitelendiren yazılar yer aldı.

Çin kendisini, tüm taraflarla konuşabilen tek büyük ülke, "eşsiz" bir rol oynayabilecek bir arabulucu olarak görüyor.

Pekin, Çin'i "suçlamak" yerine "ilgili tüm tarafların" çatışmanın "temel nedenleri" üzerinde düşünmesi gerektiğini söyledi.