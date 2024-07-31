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ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Hiçbir şey ateşkese ulaşmanın önemini ortadan kaldırmaz

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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Singapur'da Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye'ye ilişkin açıklama yaptı. Blinken, ateşkese ulaşmanın önemini vurgulayarak, Gazze'deki durumun tüm bölge için önemli olduğunu belirtti.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Singapur'da suikast sonucu hayatını kaybeden Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye'ye ilişkin açıklama yaptı. Blinken, "Hiçbir şey ateşkese ulaşmanın önemini ortadan kaldırmaz" dedi.

Hamas Siyasi Büro Şefi Haniye suikastı sonrası değerlendirmede bulunan ABD Dışişleri Bakanı Blinken, "Raporları gördüm ve şu anda size söyleyebileceğim tek şey, hiçbir şeyin ateşkese ulaşmanın önemini azaltmayacağıdır. Bu da rehinelerin yararına, onları eve getirmenin bir göstergesidir. Aynı zamanda her gün korkunç acılar çeken Filistinlilerin, çocukların, kadınların, erkeklerin, Hamas'ın yarattığı bu çapraz ateşin arasında kalanların da yararına olduğu açıktır. Sadece Gazze'de değil, aslında tüm bölgede işleri daha iyi bir yola sokmaya çalışmak son derece yararlıdır. Çünkü şu anda Gazze'de olup bitenlere çok şey bağlı" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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