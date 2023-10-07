ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Hamas'ın İsrail'e yönelik saldırılarını kınadı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Hamas tarafından İsrail'e karşı başlatılan saldırıları dehşet verici olarak nitelendirdi. İsrail hükümeti ve halkıyla dayanışma içinde olduklarını belirten Blinken, saldırılarda hayatını kaybeden İsrailliler için başsağlığı dileklerini iletti.

NEW ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Hamas tarafından İsrail'e karşı başlatılan saldırıları kınadı.

Blinken, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Hamas'ın İsrail'e yönelik saldırılarını "dehşet verici" olarak niteledi.

Paylaşımda Blinken, "İsrail hükümeti ve halkıyla dayanışma içindeyiz ve bu saldırılarda hayatını kaybeden İsrailliler için başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz." ifadesini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller de X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "ABD, İsrail'e yönelik korkunç saldırıları kınıyor. Terörün asla haklı bir gerekçesi olamaz. İsrailli ortaklarımızla yakın temas halinde kalacağız." değerlendirmesinde bulundu.