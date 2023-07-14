ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Güneydoğu Asya ülkeleriyle Hint-Pasifik bölgesindeki sorunların çözümü için çaba sarf edilmesi gerektiğini söyledi

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Endonezya'da düzenlenen ASEAN toplantısı kapsamında yaptığı açıklamada, Güneydoğu Asya ülkeleriyle birlikte Hint-Pasifik bölgesindeki karmaşık sorunların çözümü için çaba sarf edilmesi gerektiğini belirtti. Blinken ayrıca Myanmar'da yaşanan sorunlara da değindi ve askeri rejimin şiddetini durdurması için baskı yapılmasının önemine vurgu yaptı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Endonezya'nın başkenti Cakarta'da düzenlenen Güneydoğu Asya Uluslar Birliği'nin (ASEAN) 56. Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında yaptığı açıklamada, Hint-Pasifik bölgesindeki "karmaşık sorunların" çözümü konusunda Güneydoğu Asya ülkeleriyle çaba sarf edilmesi gerektiğini söyledi.

The Straits Times'ın haberine göre, Blinken, ASEAN toplantısı kapsamında bir araya geldiği birliğin dışişleri bakanlarıyla yaptığı görüşmede, Hint-Pasifik bölgesine ilişin açıklamalarda bulundu.

Hint-Pasifik bölgesinin "açık ve özgür" tutulması gerektiğine değinen Blinken, bölgedeki "karmaşık sorunların" çözümü için Güneydoğu Asya ülkeleriyle çaba sarf edilmesi gerektiğini dile getirdi.

Blinken, "Özgür, açık, müreffeh, güvenli ve dirençli bir Hint-Pasifik" vizyonundan bahsederek "Bu, ülkelerin kendi kaderlerini ve kendi ortaklarını seçmekte özgür oldukları, sorunların baskıyla değil açık bir şekilde ele alındığı, kurallara şeffaf bir şekilde ulaşıldığı ve adil bir şekilde uygulandığı bir bölge anlamına gelmektedir." ifadelerini kullandı.

Myanmar'da yaşanan sorunlara da değinen Blinken, "askeri rejimin şiddeti durdurması" için "baskı yapılmasının" ve ASEAN'ın 5 maddelik barış planının uygulanmasının gerekliliğine vurgu yaptı.

ASEAN'a bu yıl Endonezya ev sahipliği yapıyor

Bu yıl 56'ncısı düzenlenen ASEAN toplantısı dışişleri bakanları düzeyinde, Endonezya'nın başkenti Cakarta'da 11-14 Temmuz'da gerçekleşiyor.

Bangkok'ta 1967'de kurulan ve Vietnam, Tayland, Singapur, Filipinler, Myanmar, Malezya, Laos, Endonezya, Kamboçya ve Brunei'yi bir araya getiren ASEAN, hükümetler arası işbirliği ve ekonomi diplomasisini hedefliyor.