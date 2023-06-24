ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Güney Koreli mevkidaşı ile Pekin ziyaretini görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Güney Koreli mevkidaşı Park Jin ile 18-19 Haziran'daki Pekin ziyareti hakkında telefonda konuştu. Blinken, ziyaretin sonuçlarını görüşmek üzere Park'ı telefonla aradı. Görüşmede Kuzey Kore'nin bölgedeki eylemleri dahil çok çeşitli ikili, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Güney Koreli mevkidaşı Park Jin ile 18-19 Haziran'daki Pekin ziyareti hakkında telefonda konuştu.

Yonhap'ın haberine göre, ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Blinken'ın Çin ziyaretinin sonuçlarını görüşmek üzere Park'ı telefonla aradığı ifade edildi.

Bakanlık Sözcüsü Matthew Miller, Blinken'ın Bakan Park'a, Kuzey Kore'nin bölgedeki eylemleri dahil çok çeşitli ikili, bölgesel ve küresel konularda Çinli yetkililerle yaptığı görüşmeler hakkında bilgi verdiğini belirtti.

Blinken'ın Güney Kore ile olan ittifaklarına bağlılığını yinelediğini aktaran Miller, Blinken'ın, Hint-Pasifik ve ötesinde barış, güvenlik ve refahın sürdürülmesi için ittifaklarının önemini vurguladığını kaydetti.

ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Doğu Asya ve Pasifik İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Daniel J. Kritenbrink'i, Çin ziyareti hakkında Seul yetkililerini bilgilendirmek üzere Güney Kore'ye göndermişti.

Blinken'ın Çin ziyareti

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, geçen hafta Çin'e yaptığı iki günlük resmi ziyaret kapsamında mevkidaşı Çin Gang ile görüşmüştü.

Blinken, Başkan Joe Biden'ın 2021'in başında göreve gelmesinden bu yana Pekin'i ziyaret eden en üst düzey Amerikalı yetkili oldu.

Görüşmelerde Washington ve Pekin, büyük bir ilerleme kaydedemese de yanlış algılama ve hesap hatalarının yaratacağı risklerden kaçınmak için farklı sorun alanlarında iletişim kanallarını açık tutmada ve diplomasiyi geliştirmede anlaştı.