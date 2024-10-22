ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Gazze'de Ateşkes Müzakereleri İçin Orta Doğu'ya Gidiyor

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken,Gazze'de ateşkes müzakerelerini sürdürmek üzere önce İsrail'e ardından Orta Doğu'ya ziyaret gerçekleştireceğini duyurdu.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Gazze'de ateşkes ve Lübnan konularını görüşmek üzere 11'inci kez Orta Doğu'yu ziyaret edeceği bildirildi. Blinken ziyaretle ilgili olarak, "Gazze'deki savaşın sona erdirilmesi, rehinelerin ailelerine iade edilmesi ve Filistin halkının acılarının hafifletilmesinin önemi hakkında yoğun görüşmeler yapmak üzere İsrail'e ve Orta Doğu'daki diğer duraklara gidiyorum" dedi.