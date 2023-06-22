ABD Dışişleri Bakanı Blinken, G7 ve AB temsilcileriyle Ukrayna konusunu görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna İyileştirme Konferansı için gittiği Londra'da G7 ülkeleri ve Avrupa Birliği (AB) temsilcileriyle bir araya geldi. Taraflar, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarına karşı desteklerini vurguladılar ve Çin konusunda yakın koordinasyon içinde olduklarını teyit ettiler.