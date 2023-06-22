ABD Dışişleri Bakanı Blinken, G7 ve AB temsilcileriyle Ukrayna konusunu görüştü
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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna İyileştirme Konferansı için gittiği Londra'da G7 ülkeleri ve Avrupa Birliği (AB) temsilcileriyle bir araya geldi. Taraflar, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarına karşı desteklerini vurguladılar ve Çin konusunda yakın koordinasyon içinde olduklarını teyit ettiler.
NEW ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, G7 ülkeleri ve Avrupa Birliği (AB) temsilcileriyle görüştü.
ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Blinken'ın görüşmeyi, Ukrayna İyileştirme Konferansı için gittiği Londra'da gerçekleştirdiği belirtildi.
Açıklamada, Blinken'ın Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, İngiltere ve AB temsilcileriyle görüşmesinde, tarafların "Rusya'nın vahşi savaşına karşı Ukrayna'ya desteğin önemini" vurguladığı kaydedildi.
Blinken'ın görüşmede Çin ziyaretine ilişkin bilgi verdiği aktarılan açıklamada, "G7, Çin'e ilişkin yakın koordinasyonun önemine atıfta bulunarak, birlik içinde olduklarını teyit etti." ifadesi kullanıldı.