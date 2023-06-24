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ABD Dışişleri Bakanı Blinken, G7 ve AB Dışişleri Bakanlarıyla görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, G7 ve AB Dışişleri Bakanlarıyla görüştü

Dünya Haberleri

p>ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya'da devam eden durumla ilgili G7 Dışişleri Bakanları ve Avrupa Birliği Dışişleri Yüksek Temsilcisi ile görüştüğünü belirterek "Durum gelişmeye devam ederken ABD, Müttefikler ve ortaklarla yakın koordinasyon içinde kalacaktır" açıklamasını yaptı.

p>ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya'da devam eden durumla ilgili G7 Dışişleri Bakanları ve Avrupa Birliği Dışişleri Yüksek Temsilcisi ile görüştüğünü belirterek "Durum gelişmeye devam ederken ABD, Müttefikler ve ortaklarla yakın koordinasyon içinde kalacaktır" açıklamasını yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

Avrupa Birliği Antony Blinken Rusya Dünya Haberler

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