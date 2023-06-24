ABD Dışişleri Bakanı Blinken, G7 ve AB Dışişleri Bakanlarıyla görüştü

p>ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya'da devam eden durumla ilgili G7 Dışişleri Bakanları ve Avrupa Birliği Dışişleri Yüksek Temsilcisi ile görüştüğünü belirterek "Durum gelişmeye devam ederken ABD, Müttefikler ve ortaklarla yakın koordinasyon içinde kalacaktır" açıklamasını yaptı.