ABD Dışişleri Bakanı Blinken, G7 Ülkeleriyle Orta Doğu'daki Gerilimi Görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, G7 ülkelerinin Dışişleri Bakanları ile görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin gündeminde, Orta Doğu'daki artan gerilim, Gazze'de insani yardımlar, rehinelerin serbest bırakılması ve ateşkes yer aldı.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Blinken'in G7'deki mevkidaşlarıyla görüşmesine ilişkin yapılan açıklamada, "Dışişleri Bakanı Antony Blinken, G7 Dışişleri Bakanları ile Orta Doğu'da gerilimin azaltılmasına yönelik acil ihtiyacı görüşmek üzere bir araya geldi. Bakan ve Dışişleri Bakanları, rehinelerin serbest bırakılmasını ve Gazze'ye insani yardımların ulaştırılmasını sağlayacak bir ateşkesin sağlanmasına yönelik devam eden çabaları ele aldılar. Gazze'de sağlanacak bir ateşkesin Mavi Hat da dahil olmak üzere bölgede daha fazla barış ve istikrarın önünü nasıl açacağını ele aldılar. Bakan ve Dışişleri Bakanları İsrail'in güvenliğine olan bağlılıklarını yineleyerek çatışmanın tırmanmaması için tüm taraflara azami itidal çağrısında bulundular" denildi.