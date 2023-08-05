ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ile telefon görüşmesi yaptı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Etiyopya'nın Amhara bölgesinde şiddetlenen çatışmalar sonrası Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ile telefon görüşmesi yaptı. Blinken, çatışmaların şiddetlenmesi üzerine Amhara bölgesine ilişkin endişelerini ifade etti ve insani yardım dağıtımı için detayları ele aldı.