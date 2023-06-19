ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Doğrudan diplomasi ABD çıkarları için en iyi yol

İki günlük resmi ziyaret için gittiği Çin'de temaslarını tamamlayan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, doğrudan diplomasinin ABD çıkarları için en iyi yol olduğunu belirtti.

NEW İki günlük resmi ziyaret için gittiği Çin'de temaslarını tamamlayan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, doğrudan diplomasinin ABD çıkarları için en iyi yol olduğunu belirtti.

Blinken, Çin'deki temaslarının ardından Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Çin Halk Cumhuriyeti liderliği ile samimi, yapıcı bir görüşme turunun tamamlandığını aktaran Blinken, ABD ile Çin arasındaki ilişkinin son derece önemli sonuçları olduğunu kaydetti.

Blinken, "Doğrudan diplomasi, ABD çıkarlarını ve değerlerini geliştirmenin ve rekabeti sorumlu bir şekilde yönetmenin en iyi yoludur." ifadesini kullandı.

Biden döneminde Çin'i ziyaret eden en üst düzey yetkili

2 günlük resmi ziyaret için dün Pekin'e giden Blinken, ABD Başkanı Joe Biden'ın 2021 başında göreve gelmesinden bu yana Çin'i ziyaret eden en üst düzey yetkili olmuştu.

ABD'li Bakan, dün Çinli mevkidaşı Çin Gang ile bugün de Çin'in en kıdemli diplomatı, Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkezi Dış İlişkiler Komisyonu Ofisi Direktörü Vang Yi ve Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşmüştü.

İki ülke arasında Tayvan sorunundan Güney Çin Denizi'ndeki askeri gerilime, ekonomik ve teknolojik rekabetten insan hakları meselesine dek çok sayıda sorunlu alan bulunuyor.

Ziyaret, şubatta Çin'e ait yüksek irtifa balonunun ABD hava sahasına girmesinin yol açtığı krizin ardından kesintiye uğrayan diplomatik iletişimin yeniden sağlanmasına yönelik son aylarda atılan adımların son halkası olarak önem taşıyor.