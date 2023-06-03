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ABD Dışişleri Bakanı Blinken'dan Suudi Arabistan ziyareti

ABD Dışişleri Bakanı Blinken'dan Suudi Arabistan ziyareti

Dünya Haberleri

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi için Suudi Arabistan'a ziyarette bulunacağı açıklandı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi için Suudi Arabistan'a ziyarette bulunacağı açıklandı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 6-8 Haziran'da Suudi Arabistan'a gidecek. ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Blinken'in Suudi Arabistan'a ziyareti ile ekonomik ve güvenlik sorunları dahil olmak üzere stratejik iş birliğinin geliştirilmesi, bölgesel ve küresel meselelerin görüşüleceği kaydedildi. Ayrıca iki ülkenin Sudan'da savaşan orduları için sürdürülebilir bir ateşkes konusunda çözüm arayacakları belirtildi.

Ziyaret kapsamında Blinken'in Körfez İş Birliği Konseyi ile bir bakanlar toplantısı gerçekleştirmesi planlanıyor. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Dünya

Amerika Birleşik Devletleri Mevlüt Çavuşoğlu Suudi Arabistan Antony Blinken Dünya Haberler

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