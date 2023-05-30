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ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden seçilmesi dolayısıyla Çavuşoğlu'na tebriklerini iletti

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden seçilmesi dolayısıyla Çavuşoğlu'na tebriklerini iletti

Dünya Haberleri

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, mevkidaşı Çavuşoğlu'na, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden seçilmesi ve parlamento seçimlerindeki başarı dolayısıyla tebriklerini iletti.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, mevkidaşı Çavuşoğlu'na, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden seçilmesi ve parlamento seçimlerindeki başarı dolayısıyla tebriklerini iletti.

Kaynak: AA / Mustafa Deveci - Dünya

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