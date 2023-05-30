ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden seçilmesi dolayısıyla Çavuşoğlu'na tebriklerini iletti
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ABD Dışişleri Bakanı Blinken, mevkidaşı Çavuşoğlu'na, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden seçilmesi ve parlamento seçimlerindeki başarı dolayısıyla tebriklerini iletti.
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, mevkidaşı Çavuşoğlu'na, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden seçilmesi ve parlamento seçimlerindeki başarı dolayısıyla tebriklerini iletti.
Sizce Kemal Kılıçdaroğlu istifa etmeli mi?— Haberler.com (@Haberler) May 28, 2023
Kaynak: AA / Mustafa Deveci - Dünya