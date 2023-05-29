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ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti

Dünya Haberleri

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) geçici sonuçlarına göre göreve yeniden seçilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti.

NEW ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) geçici sonuçlarına göre göreve yeniden seçilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti.

Blinken, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yeniden seçilmesinden dolayı ve Türkiye'nin köklü demokratik geleneğini yansıtan katılım oranı nedeniyle Türkiye'deki seçmenleri tebrik ediyorum. Türkiye, değerli bir NATO müttefiki ve ortağıdır. Türk halkının seçtiği hükümetle birlikte çalışmalarımıza devam etmeyi dört gözle bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Tuğçenur Akgün - Dünya

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