ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Çin Ulusal Günü'nü kutladı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 74. yıl dönümü olan Ulusal Gün dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Blinken, mesajında, 1 Ekim Çin Ulusal Günü'nü kutlarken Çin halkına 'barış, mutluluk ve refah' diledi. ABD'li Bakan, 'iklim krizi, halk sağlığı, uyuşturucuyla mücadele, gıda güvenliği ve küresel makro ekonomik istikrar gibi ortak zorluklara karşı işbirliği' çağrısında bulundu.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 74. yıl dönümü olan Ulusal Gün dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Blinken, mesajında, 1 Ekim Çin Ulusal Günü'nü kutlarken Çin halkına "barış, mutluluk ve refah" diledi.

ABD'li Bakan, "iklim krizi, halk sağlığı, uyuşturucuyla mücadele, gıda güvenliği ve küresel makro ekonomik istikrar gibi ortak zorluklara karşı işbirliği" çağrısında bulundu.

Şubatta Çin'e ait yüksek irtifa balonunun ABD hava sahasına girmesinin yol açtığı kriz nedeniyle durma noktası gelen Washington-Pekin ilişkilerinde son dönemde üst düzey temasların yoğunlaştığı gözleniyor.

Dışişleri Bakanı Blinken'ın balon krizi nedeniyle iptal etiği Çin ziyaretini haziranda yapmasının adından, temmuzda Hazine Bakanı Janet Yellen ve İklim Değişikliği Özel Temsilcisi John Kerry, ağustosta ise Ticaret Bakanı Gina Raimondo ülkeyi ziyaret etmişti.

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ve ABD Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, 16-17 Eylül'de Malta'da görüşmüştü.

Çin Devlet Başkanı Yardımcısı Han Cıng, 18 Eylül'de, Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kuruluna katılmak üzere bulunduğu New York'ta ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile bir araya gelmişti.

Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Sun Veydong ile ABD'nin Doğu Asya ve Pasifik İşlerinden Sorumlu Bakan Yardımcısı Daniel Kritenbrink'in de 27 Eylül'de Washington'da bir araya geldiği, "bölgesel ve uluslararası konularda istişarede bulunduğu" bildirilmişti.

Söz konusu temasların, ABD Başkanı Joe Biden ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in kasımda ABD'de düzenlenecek Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi'nde yapılacak olası bir görüşmenin hazırlığı olabileceği tahmin ediliyor.

Biden ve Şi, en son geçen yıl Endonezya'nın Bali Adası'nda düzenlenen G20 Zirvesi'nde yüz yüze görüşmüştü.

Bu yıl Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'deki G20 Zirvesi'ne Başkan Biden katılırken Çin lideri katılmamıştı.

Öte yandan Çin Dışişleri Bakanı Vang'ın, Şi'nin APEC Zirvesi'ne katılımı ve Biden ile olası görüşmesinin detaylarını ele almak üzere ekimde Washington'a gideceği, ekonomik ilişkilerden sorumlu Başbakan Yardımcısı Hı Lifıng'ın ziyareti için de hazırlık yapıldığı söylentiler arasında yer alıyor.