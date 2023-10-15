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ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Çin Dışişleri Bakanı ile İsrail-Filistin çatışması hakkında görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ile İsrail-Filistin çatışması hakkında telefon görüşmesi yaptı. Blinken, İsrail'in meşru müdafaa hakkını desteklediğini vurgularken, Hamas'ın saldırılarının durdurulması ve rehinelerin serbest bırakılması çağrısında bulundu. Ayrıca, ABD-Çin ilişkilerine de değinildi ve iletişim kanallarının sürdürülmesinin önemi vurgulandı.