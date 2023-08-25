ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Arakanlı Müslümanlara Desteklerini Yineledi

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Arakanlı Müslümanlara yönelik etnik temizliğin 6. yılında, Arakanlı Müslümanlar ve ülkedeki şiddet olaylarından etkilenen Myanmarlıların yanında olduklarını bildirdi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Arakanlı Müslümanlara yönelik etnik temizliğin 6. yılında, Arakanlı Müslümanlar ve ülkedeki şiddet olaylarından etkilenen Myanmarlıların yanında olduklarını bildirdi.

Blinken, yayımladığı yazılı açıklamada, "25 Ağustos'ta, Arakanlı Müslümanlara yönelik soykırımın 6. yılında ABD, kurbanlar ve hayatta kalanların yanında, ayrıca, Myanmar ordusu tarafından işlenen suçların hesabının sorulması ve adaletin sağlanmasına yönelik taahhüdümüz sürüyor." ifadelerini kullandı.

Arakanlı Müslümanlara topraklarını açtığı için Bangladeş hükümeti ve halkına da teşekkür eden Blinken, Myanmar'daki şiddet olaylarının ülkedeki insani durumu daha da kötüleştirdiğini belirtti.

Blinken, 2017'den bu yana ülkedeki şiddetin sorumlusu Myanmarlı birçok kişi ve kuruluşa yaptırım kararları aldıklarını anımsatarak "demokratik, kapsayıcı ve barışçıl bir gelecek" için Myanmar halkına destek verdiklerini kaydetti.

Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Myanmar'ın Arakan eyaletinde 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Birleşmiş Milletler ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020 genel seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Darbeden bu yana yaklaşık 3 binden fazla kişi hayatını kaybetti, 13 bin kişi gözaltına alındı ve 10 binin üzerinde kişi halen hapishanelerde tutuluyor. Myanmar askeri mahkemeleri, tutuklulardan 2'si çocuk 114 siyasi mahkum hakkında idam kararı verdi.